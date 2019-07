Transport. Lad os abonnere på transport og få bilerne væk

Læserbrev: Er det for useriøst for en gammel mand at fantasere lidt over byens udvikling? Jeg har set og hørt meget, men er på trods min alder en del bekymret. Jeg tænker!Hvordan kan vi komme rundt uden at bruge denne forældede og usmidige sporvogn? Mulighederne: Man kan naturligvis gå og cykle. Man kan eje sin bil. Man kan lease sin bil. Man kan køre taxi. Men man kunne måske også abonnere på en transport. Forstået på den måde, at dygtige, dynamiske transportfolk opbygger et privat, billigt transportsystem, som vi andre kan tilslutte os via en abonnementsordning. Med mobilen bestille en transport frem og senere tilbage. Vi kunne så sælge vore biler. Når vi skulle til fest hos onkel Viggo, kunne vi drikke os i hegnet og komme sikkert hjem.

Jeg kan naturligvis godt se, det måske er en utopisk tanke, at man i stedet for egen bil har en abonnementsordning. Men alligevel. Prøv at forestille dig, at 90 procent af alle byens biler var væk. Ingen trafikkaos, ingen forurening, ingen støj og helt nye muligheder i det offentlige rum med hensyn til veje og boliger.Ja, ja, du griner, men det vil under alle omstændigheder blive en realitet om 30 til 40 år, når den selvkørende bil og transportdroner er helt implementeret. Så abonnerer vi på en transport i stedet for at eje vort transportmiddel. Jeg ser for mig, hvordan vore byer, arkitektur og det offentlige rum vil være ændret.Nå, det var den forbandede letbane, der fik mig til at fantasere. Men lad nu blot den være årsag til, at kvikke hoveder, frivillige og andre smarte vil finde alternative private transportmuligheder, når nu busserne også reduceres. For alle os, der hader skrumlet med skinner og luftledninger.Undskyld jeg fantaserer - og så alligevel.