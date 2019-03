Transport. Hold nu fast i tog-investeringerne på Fyn

Vil vi binde landet bedre sammen og styrke den kollektive trafik - eller vil vi ikke? Det spørgsmål blev pludselig højaktuelt igen i weekenden, hvor Dansk Folkeparti desværre meldte sig parat til at opsige aftalen om Togfonden. Det vil betyde et farvel til én times togrejsetid mellem hver af Danmarks fire største byer. Et farvel til timemodellen.

Det er brandærgerligt. Timemodellen er en vision om at binde landet bedre sammen. Det er en grøn vision, der kunne gøre livet lettere for passagererne. Visionen kunne være omsat til virkelighed for tusindvis af rejsende hver eneste dag, men i stedet står vi nu med usikkerhed. Dansk Folkeparti vil ikke længere investere i en togbro over Vejle Fjord og en helt ny bane fra Skanderborg til Aarhus.

Hvor er det trist, at der bliver rokket ved de langsigtede planer for den danske infrastruktur. Der er behov for, at regeringen og Dansk Folkeparti lægger langsigtede infrastrukturplaner og holder dem - frem for at kaste grus i maskineriet i en ulmende valgkamp.

Når timemodellen ryger, har det konsekvenser for pendlere, erhvervsliv og rejsende fra både Jylland, Fyn og Sjælland. Danmark har brug for gode togforbindelser mellem landsdelene, og togtrafik er hurtig og belaster klimaet langt mindre end biler. Det er egentlig ret simpelt: Gode togforbindelser giver os et 'mindre' land forstået på den bedst tænkelige måde og kan samtidig lette trængslen på propfyldte motorvejsstrækninger, så fx vognmænd og andre erhvervsdrivende ikke spilder timer og millioner i stillestående køer.

Der er heldigvis også et lyspunkt midt i ærgrelsen over den fastkørte timemodel: Det planlagte tredje togspor på Vestfyn lader til at være fredet. Det tredje spor er en grundsten i en hurtig togforbindelse mellem landsdelene, og strategisk for Fyn er det utroligt vigtigt, at den nye jernbane bliver til noget. De fleste arbejdspladser på Fyn er i Odense, og det skal være let og fleksibelt at tage toget mellem arbejdspladsen i Odense og bopælen, som kan være på hele Fyn, men også i Jylland eller på Sjælland. Der er ganske enkelt ikke plads til flere tog på den nuværende strækning mellem Odense og Fredericia. Endelig har vi en fynsk robotindustri, der skriger på arbejdskraft, og det er essentielt, at det er let at komme til Odense fra både Øst- og Vestdanmark.

Når de eksisterende spor på Vestfyn bliver aflastet, kan vi også endelig komme videre med at styrke regionaltrafikken. Med et godt jernbanenet fra Lillebælt til Storebælt, som bindes sammen med Odense Letbane og Svendborgbanen, kan vi skabe en fynsk udgave af S-togsnettet, hvor hele den kollektive trafik på Fyn hænger sammen. Behovet lokalt i Odense er også mærkbart med både flere indbyggere og flere arbejdspladser. Køkørsel ind mod og i Odense har været en del af byens morgen- og eftermiddagsrutine i mange år, og bedre togforbindelser vil afhjælpe problemet med, at der ikke er plads til, at der kan køre flere biler ind i Odense hver dag. Det er også derfor, vi bygger letbanen - det er for at gøre noget ved trængselsproblemerne.

Det vil endda være en god investering for samfundet at bygge det tredje spor over Vestfyn, viste en analyse fra tænketanken Kraka sidste efterår. Og hvis man holder fast i Togfonden og opgraderer hele jernbanestrækningen mellem Odense og Aarhus, bliver investeringen bare endnu bedre.

Der er meget på spil. Så hold nu fast i det tredje togspor over Fyn. Og få nu genoplivet timemodellen fra Togfonden, Dansk Folkeparti. Det kommer hele landet til gavn.