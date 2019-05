Trafikstøj i boligkvarterer

Jævnligt ser vi skriverier om folk, der er plaget af trafikstøj fra motorvej E20, og det er da forståeligt, når de bor tæt på den vej. Det er godt nok træls. Men ærligt talt, så var motorvejen der dog ikke, eller i hvert fald planlagt, før husene blev bygget, så, kære venner, hvem har skylden?

Byplanlæggerne i vor kommune har tilladt boligbyggeri alt for tæt på motorvejen i stedet for at reservere arealerne til industribyggeri og så har man balladen.

Men har Odense Kommune i det hele taget en byplanchef eller byarkitekt, der kan tage ansvar for det igangværende firkantede boligbyggeri? Mange steder må det ende i ghetto, meget værre end Vollsmose, som synes uden trafikstøj og som synes at være en idyl, der altså også skal ødelægges snart.