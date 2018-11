Trafiksanering. Hvorfor den forskelsbehandling?

Man kan undre sig over, at Strandvejen pludselig er blevet trafiksaneret med cykelsti og bump. I T-krydset Strandvejen/Vestbirkvej/Østbirkvej har man endda hævet vejbanen, så krydset er blevet til et stort vejbump. Forældre har i årevis skreget på sikre veje omkring Seden skole. Det kan nu undre mig, at det først er kommet nu, men er det fordi Jane Jeginds egen datter nu skal kunne køre sikkert til Seden skole?

I forlængelse af Strandvejen går Svendsagervej, hvor T-krydset Havegårdsvej/Svendsagervej og Kertemindestien dagligt passeres af hundredvis af gående og cyklende. Der er intet gjort for at dæmpe trafikken. Der køres stærkt og tonstunge lastbiler kører ad Havegårdsvej og Svendsagervej.

Trafiksanering er et fælles udtryk for begrænsning af især biltrafik i et givent område. Trafiksanering gennemføres typisk for at mindske ulykker forårsaget af trafikken.

Strandvejen/Vestbirkvej/Østbirkvej har slet ikke den trafikmængde, som Svendsagervej har. Til trods for at der dagligt krydser mange flere bløde trafikanter på Svendsagervej, er der intet gjort for at mindske risikoen for ulykker i krydset Havegårdsvej/Svendsagervej og Kertemindestien. Hvorfor den forskelsbehandling?