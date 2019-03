Trafiklys. Bør politikerne ikke løse rigtige problemer?

En af de store historier i dansk politik i den seneste tid har været, at kommunalpolitikere i Aarhus og København gerne vil have alternative trafiklys, som "respekterer andre kønsidentiteter".

Men hvad er det for et ikke-problem, de forsøger at løse?

Hvis vores kommunalpolitikere har tid til at beskæftige sig med udformningen af trafiklys og mener, at det er en sag, det er værd at bruge tid på, har de efter min mening misforstået deres rolle.

Hvis nogen føler sig krænket over den gode gamle "rød mand stå, grøn mand gå", så er det ikke os som samfund, der har et problem. Det er dem selv.

Jeg har skæg, så jeg vil også have en figur, der har skæg. Det er nemlig en vigtig del af min identitet, og jeg føler mig krænket over den glatbarberede version. Nej vel? Det er fandeme for dumt.

Brug dog jeres tid på at løse borgernes rigtige problemer. Der er nemlig masser af socialt udsatte, ældre, ledige og børn, som har brug for, at I fokuserer på at hjælpe dem, i stedet for at løse problemer, som ikke eksisterer.