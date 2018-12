Trafik. På vej mod en storby

Mens juletravlheden som en beruset og kærlig julemand læner sig op ad os alle, så er Odense mærket af vejarbejde - ingen bilist har vist overset dette etsporede faktum.

"Det er samfundets skyld" synger Steffen Brandt med jysk overbevisning i stemmen, og ja, der sidder jo nok nogen med pebernødder, kaffe og linealer i et lille mørkt rum et sted, som vi kan dadle. De sidder efter sigende og tænker over, hvordan vi kan rykke os fra, hvad Svend Auken venligt smilende kaldte "Danmarks største landsby," og til en mere storbyagtig ting til det fælles bedste.

Men nu er det jo aldrig let at ændre på noget, som ikke er målrettet minoriteter eller de svageste i samfundet. "Alle ønsker udvikling, men ingen forandring" sagde Søren Kirkegaard - det er dog uvist, om han reelt har sagt det, men det er dog nogenlunde sikkert, at han ikke tænkte på gule striber og infrastruktur i Odense.

For et forurene lidt mindre følges jeg dagligt med en medstuderende, og mens vi snegler os af sted mod UCL i bil, som et enkelt lys i en lang utålmodigt osende juleguirlande, så får vi talt sammen. I starten var det vanskeligt at knække samtalekoden - jeg mener, man er jo lidt fanget i hurtige sms'er, selfier og opslagsjargon. Det viste sig dog hurtigt at være som et besøg fra svigermor, først tænker jeg: "Åh nej!", men så begynder hun og konen at knevre om børnene, og jeg kan se fodbold i fred.

Det er nu blevet en ting, som jeg glæder mig til, det at "komme i gang" inden ankomsten til seminariet, og bagefter snakken om hvordan dagen er gået. De dage, hvor han ikke er med, ringer jeg til min gode ven, Jørn Langhoff, håndfrit selvfølgelig, og får fulgt op på, hvad der er sket siden sidst. Måske er det uddannelsens skyld, eller måske er jeg blevet tabt på gulvet som lille, men jeg har det med ofte at se efter muligheder i begrænsninger, som man ikke kan gøre noget ved alligevel. Hvis det hele er mørkt, ja, så kan jeg da om ikke andet få afprøvet min lommelygte. Min salige far belærte mig engang om ægteskabet, mens min mor var ude af huset, det var vist lidt i samme dur ...

Søren Jensen, min tidligere samfundsfagslærer på VUC, sagde engang venligt, men bestemt, til en kursist, som kom for sent pga. tæt trafik: "Jeg er glad for, at du ikke følte dig ensom på vej herhen, men kør hjemmefra lidt før, vi starter klokken otte," et citat jeg selv vil bruge en dag.

Elsker jeg vejarbejde? Næ, ikke mere end jeg elsker at rydde, vaske og stå tidligt op. Jeg er dog ret glad for, at kommunen ønsker at levere et ordentligt stykke arbejde til os alle, selvom det tager længere tid end at cykle til Indonesien i modvind.