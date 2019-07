Trafik. Er der plads til el-løbehjul?

Læserbrev: Så kommer el-løbehjulene til Odense. Det er åbenlyst, at de er populære. De nye køretøjer kan have potentiale til at styrke mobiliteten i de danske byer, og Cyklistforbundet anerkender, at de kan være med til at nedbringe antallet af biler og mindske trængslen i de store byer. Der er tale om transportmidler, der fylder mindre, larmer mindre og er mindre forurenende end biler. Men de nye typer transportmidler opfordrer til en lige så fysisk inaktiv livsstil som bilismen. Vi mener grundlæggende, at vi som land bør fremme udbredelsen af transportmidler, der opfordrer til fysisk aktivitet. De nye el-løbehjul forringer færdselssikkerheden betragteligt for cyklister. For der er ikke meget plads på de i forvejen smalle cykelstier især i centrum, hvor også løbehjulene sikkert vil køre mest. Resultatet vil være øget utryghed for alle andre end de mest hårdføre cyklister. Børnefamilier, ældre medborgere og andre vil have et forståeligt argument for at fravælge cyklen som dagligt transportmiddel. Altså direkte kontraproduktivt i forhold til den store indsats som såvel stat, regioner og kommuner har gjort gennem de seneste årtier for at få flere til at cykle i hverdagen. De fire firmaer, som vil udleje el-løbehjul, vil optage plads til ladestandere til op mod 1.000 el-løbehjul på fortove og pladser, som der i forvejen er kamp om. Det vil optage en masse plads. Cyklistforbundet mener, de skal betale leje for de områder, og at de ikke må optage plads, som ellers skal bruges for at komme rundt i byen eller til parkering af f.eks. cykler. Men mon de bliver så populære? Erfaringer fra København viser, at selv en enkelt kort tur løber hurtigt op i 30-40 kroner. Det er dyrt, når du kan leje en cykel i en måned for 150 kroner - med ubegrænset kørsel og fri service.