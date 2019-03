Læserbrev: Kommunen gav med istandsættelsen af Ny Vestergade byens borgere, besøgende og turister en smuk passage fra gågaden til Munke Mose. Belægning med klinker, beplantning og opstilling af bænke understregede, at gaden var en såkaldt "sivegade", altså gennemkørsel tilladt med hensyntagen til legende børn, fodgængere og cyklister, max. fart 30 km/t.

Så langt så godt - for allerede nu, mindre end et år efter indvielsen, er det gode indtryk delvis spoleret af den stigende andel af mennesker, der ikke respekterer reglerne for at fortjene retten til og glæden ved at leve i et velordnet demokrati - nemlig de mennesker som lever efter reglen, "det gælder ikke mig".

Læserbrev: De kører hensynsløst og alt for hurtigt gennem gaden, det gælder også hyrevognene især om natten, og hvad er resultatet? Den smukke klinkebelægning ligger efterhånden hulter til bulter, især ved indkørslen fra Vestergade, men også på gadens nedre del mod Munke Mose, hvor den høje fart skal nedsættes med kraftig opbremsning til følge, som naturligvis skubber klinkerne. Logik for perlehøns - ikke sandt, m-een "det gælder ikke mig".

Det næste er en dyr istandsættelse nu, allerede mindre end et år efter gadens indvielse i maj 2018. Hvem skal betale? Det skal byens skatteborgere, eller rettere sagt de, som passer deres pligter i samfundet. De øvrige bidrager ikke - "det gælder ikke mig".

Desværre er ovennævnte kun et ganske lille eksempel på, hvor galt det efterhånden står til, og hvis vi vælger at fortsætte ad den sti, hvor ingen drages til ansvar for deres handlinger - et samfund uden konsekvens, så vil "det gælder ikke mig"-kulturen blomstre videre i bedste velgående, hvilket er ødelæggende for demokratiet.

P.S. Odense Kommune bør allerede nu rykke ud, inden der sker uheld, som skyldes huller/dybe mellemrum, hvilke der opstår flere og flere af i belægningen.