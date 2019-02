Trafik. Brug for mere motorvej

Det bobler og syder derude - på den gode måde. Væksttallene er flotte, beskæftigelsen rekordhøj og antallet af mennesker på offentlig forsørgelse lavt. Det går med andre ord godt i Danmark, og der skal en politisk indsats for fortsat at holde gryden i kog. En af vejene til fortsat vækst og fremgang er at investere i infrastruktur, så mennesker og varer kan komme hurtigere og nemmere frem uden at spilde dyrebar tid i træg trafik.

Jeg mener, der er behov for mere motorvej syd om Odense. Finansloven for 2018 afsatte penge til tre spor fra Nørre Aaby til Odense V.

Nu er det oplagt at følge op og lade udvidelsen omfatte Odense Syd med, så vi ikke blot får skubbet køen så at sige. Jeg vil arbejde for mere motorvej om Odense, så fremkommeligheden bliver endnu højere og erhvervsliv og privatpersoner kan bruge tiden mere fornuftigt end på trængsel.

Det går godt, og det skal det blive ved med. Det kræver investeringer i bl.a. vejnettet, og det er vi i Liberal Alliance klar til.