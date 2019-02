Læserbrev: Så kommer touren til Nyborg og et par andre steder. Så lidt af præsentationen i tv og hørte de glade danske taler. Interessant at erhvervsminister Rasmus Jarlov var en af talerne. Det bekræfter for mig, at professionel cykelsport så som Tour de France er forretning mere en sport for ellers skulle det jo have været kulturminister Mette Bock, som glædede sig til begivenheden. Uanset hvad så glæder jeg mig også.