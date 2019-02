Læserbrev: Det er mig en gåde, at så mange mennesker går amok over at Tour de France kommer til Danmark.

Al sport består af at sætte nogle begrænsninger for, hvordan en gruppe mennesker må bevæge sig, for derefter at hylde dem, der klarer disse begrænsninger bedst og mere eller mindre håne eller ynke dem, der ikke klarer det så godt.

I fodboldspillet, hvor det gælder om at få bolden mellem to stolper, så den bliver fanget i et net, bliver spillerne begrænset af nogle regler, der bl.a. siger, at man ikke må tage bolden med hænderne.

I håndbold er det omvendt. Her må man ikke sparke til bolden med fødderne.

I cykelløb gælder det ikke kun om at nå fra A til B hurtigst muligt, men det skal absolut foregå over høje bjerge eller ad brostensbelagte veje. Man må ikke benytte hjælpemidler så som en hjælpemotor eller stimulanser, og ledelsen bestemmer, hvilke ryttere der skal forsøge at vinde, og hvilke, der blot skal hjælpe til.

Når jeg fejlagtigt er kommet til at se et glimt af disse cykelryttere på vej op ad et bjerg, tænker jeg automatisk: Så tag dog bilen.

Jamen skal vi slet ikke gøre noget for blot at have det sjovt? Jo, det er da klart, men Tour de France handler jo ikke om at have det sjovt. Det er professionalisme - altså handler det om penge. Alt for meget handler om penge i dagens Danmark.

Jeg bliver så glad, når jeg ser nogen gøre noget, fordi det er sjovt og dejligt, og ikke fordi der er penge i det.