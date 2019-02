Tone. Kulørte udmeldinger gavner ingen

Lokaldebat: 19. februar kunne man på fyens.dk læse et debatindlæg begået af Betina Stick fra Dansk Folkeparti, hvor hun malerisk beskriver den nuværende situation i Assens som at "... blodet flyder i byrådssalen og hos borgerne ude i kommunen, der betaler for de fire partiers diktatur og menneskesyn - økonomi over mennesker".

Betina Signe Stick mener altså, at de fire partier (forligspartierne fra budgettet) V, K, R og SF fører et diktatur og er ligeglad med mennesker.

Jeg mener ikke, at jeg behøver at værdige hendes påstande med et modsvar, men i stedet henvise til, at sådanne mere eller mindre uskønne måder at udtrykke sig på før er set fra Betinas side. Vendinger som "jeg får ørekvalme" eller "urinér mig i øret" er før blevet udtrykt i byrådssalen af Betina, og nu er stemningen i Assens Byråd så åbenbart at sammenligne med "et åbent blodbad".

Personligt tror jeg ikke på, at den slags udmeldinger gavner samarbejdsklimaet i byrådet - snarere tværtimod. Trods underholdningsværdien i Betinas udsagn håber jeg derfor, at dialogen fremadrettet føres en smule mere lødigt. Det, mener jeg, at voksne, fornuftige mennesker burde være i stand til.