Læserbrev: Under overskriften "Tal dansk eller slip pengene" skriver Ernst Nielsen, at der skyldes 2,7 mio. kr. i tolkebistand, efter at loven er ændret, så dem, der har boet her i landet i mere end tre år, selv skal betale for en tolk.

Ernst Nielsen har ret, når han mener, at de selv må betale, fordi de på tre år har haft rig mulighed for at lære dansk.

Der må være en grænse for, hvad vi skal blive ved med at betale til, og det ligner ikke noget, at man bare lader være med at betale, for så må der gives direkte hjemmel til, at beløbet trækkes i pågældendes indtægt - kontanthjælp, pension eller løn.

Det handler ofte om viljen til at ville kære dansk.

Som politimand behandlede jeg mange ansøgninger om dansk indfødsret og skulle foretage en vurdering af, om ansøgeren kunne tale og forstå dansk. En del svarede i øst, når der blev spurgt i vest. Og det var klart, at deres danskniveau ikke var godt nok. Jeg fortalte dem, at de måtte lære dansk. Flere kom tilbage efter et år og havde lært forståeligt dansk.