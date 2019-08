Læserbrev: 2,7 millioner kroner skyldes der i tolkebistand, efter at man for et år siden indførte, at dem, der har boet i Danmark i mere end tre år, selv skulle betale for tolke, når de ikke selv var i stand til at forstå dansk. Hvis man spørger mig, så synes jeg det er helt i orden.

Tidligere havde jeg erhvervskørekort til det hele, men som diabetespatient skulle jeg efterhånden forny mit kørekort hvert år, hvilket jo ikke er helt billigt. Derfor frasagde jeg erhvervs-delen og skal forny mit kørekort hvert tredje år. Stadig en betragtelig udgift. Jeg har ikke selv bedt om at få diabetes, men generne ville det anderledes.

Men ikke at kunne dansk, når man har boet her i tre år, er totalt respektløst overfor det land, man nu ønsker at bo i, velsagtens fordi det er bedre end det, de kommer fra, forståeligt. Jeg ville have gjort det samme, men jeg ville da have lært mig sproget. Når jeg skal betale min lægeerklæring, foto, fornyelse af kørekort, så betaler jeg med mobilePay. Mon ikke man kunne lære det? Eller er det fordi de kommer fra en kultur, hvor de vil have det hele? Eller vil de bare ikke betale? Jeg synes det er for ringe, at man ikke kan overholde landets love og regler. Hvad bliver det næste?