Timemodellen vil binde Danmark bedre sammen

Trafik: I 2013 indgik den daværende socialdemokratiske regering en fremtidsplan for det danske jernbanenet med Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Men nu er Dansk Folkeparti sprunget fra aftalen, og V, K, LA og DF er klar til at lægge timemodellen i graven. Det har store negative konsekvenser for udviklingen i Esbjerg, Odense og flere andre danske byer, når timemodellen sløjfes. Det er enormt ærgerligt, at de borgerlige partier ikke er mere villige og opsatte på at investere i den offentlige transport. Det ville have været et meget stort løft til tusindvis af pendlere, at der fremover kun er en times rejsetid i tog på strækningerne Esbjerg-Odense, Aalborg-Aarhus, Aarhus-Odense og Odense-København.

For os er det ikke en overraskelse, at Venstre er uambitiøse på toget og jernbanens vegne, for i denne valgperiode har Venstre fx betegnet toget som et fortidslevn og har udtalt, at de ikke mener, at skinnerne er fremtiden. Vi er dog meget overraskede over, at Dansk Folkeparti, som bryster sig af at være det "lille mands parti", mener, at timemodellen bør sløjfes og løber fra indgåede aftaler.

Kigger man rundt i Europa, så er holdningen en anden, hvor jernbanen har en væsentlig højere politisk prioritering. Danmark følger ikke med vores europæiske naboer i forhold til udviklingen på skinnerne. Danmark er et af de eneste europæiske lande, der endnu ikke har højhastighedstog, og andre steder i Europa tager udviklingen yderligere fart. I England bliver der eksempelvis arbejdet med planer om tog, der kører med betydeligt højere hastighed end den danske timemodel, som nu er lagt i graven af regeringen og Dansk Folkeparti.

Vi skal holde fast i planerne for timemodel, hvor man i fremtiden vil kunne komme fra Esbjerg til København på to timer, hvilket er væsentlig hurtigere end i dag. I Odense vil det tage kun en time at komme til København og med Esbjergs vækstpotentiale som Danmarks Energimetropol, så vil det også have stor betydning for erhvervslivet i Odense, at det kun tager en time med tog til Esbjerg. Derudover må vi ikke glemme, at denne investering også er vigtig i forhold til, at Danmark skal fortsætte som et grønt foregangsland. Samtidig må vi heller ikke glemme, at der stadig er mange danske - unge som ældre - som ikke har bil og er afhængige af hurtige tog.

Det er så trist, at V, K, LA og DF har givet dødsstødet til visionerne om timemodellen, som i øvrigt blev lanceret af 6-by samarbejdet helt tilbage i 2006. Her støttede kommunalpolitikere fra alle grene i det politiske spektrum op om planerne. Bl.a. har den tidligere Venstre-borgmester, Johnny Søtrup, været en varm fortaler for timemodellen. At timemodellen droppes er også uklogt i forhold til de undersøgelser og analyser, der allerede er foretaget. De belyser nemlig, at timemodellen er et samfundsøkonomisk godt projekt. Det vil skabe vækst og større sammenhængskraft i hele landet!

Danmark har i den grad behov for at komme på niveau med de andre lande i Vesteuropa - og få mulighed for på sigt at blive koblet på det europæiske højhastighedsnet.

Vi mener, at en investering jernbane og tog er en investering i fremtiden! Derfor bør en ny Socialdemokratisk regering stå i spidsen for at få gennemført timemodellen.