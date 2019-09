Læserbrev: Under budgetforhandlingerne sidste år sendte Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) en verbal bredside afsted mod Christoffer Lilleholt (V); han blev kaldt en "rookie". Nu følger Odenses viceborgmester Tim Vermund (S, 3F) trop med hetzen på Christoffer Lilleholt og kalder hans udmeldinger for "VU-spin" (FS 11. september).

I forbindelse med, at Venstre ikke vil støtte op om anden etape af letbane til Vollsmose, har den socialdemokratiske byrådsgruppe haft overordentligt svært ved at forsvare anden etapes berettigelse, såvel praktisk som økonomisk. Og hvad gør Socialdemokratiet, når de ikke kan forsvare deres politik? Man fristes til at sige, at de gør, hvad Socialdemokratiet gør bedst: De går efter manden, og ikke efter bolden.

Socialdemokratiet med borgmesteren og viceborgmesteren i spidsen, fører en hetz mod Christoffer Lilleholt, og prøver at skabe en negativ fortælling om, at han er ung og uerfaren. Sandheden er dog en helt anden. Lilleholt har siddet seks år i Odense byråd, og er en veluddannet politiker med stor politisk tæft. Han nyder bred opbakning, som Venstres næste spidskandidat blandt både Venstres medlemsforeninger og i byrådsgruppen.

Når Tim Vermund nu prøver at underminere Lilleholt, så skal det nærmest ses som et hædersmærke. Det betyder nemlig, at Socialdemokratiet er begyndt at ryste på hånden ved udsigten til Lilleholt som spidskandidat for Venstre i Odense. Så jeg forventer, at der kommer flere kritiske indlæg her i Fyens Stiftstidende af Christoffer Lilleholt over de næste måneder, for når man nu ikke kan forsvare sin egen politik, kan man åbenbart "bare" bedrive hetz mod Lilleholt. Dette er Odenses borgmester og viceborgmester allerede blevet bannerførere for.

Jeg er sikker på, at Christoffer bliver en fremragende ung borgmester i Odense.