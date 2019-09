Læserbrev: Tak for indlægget den 5. september, som jeg bakker fuldstændig op om.

Jeg vil gerne spørge ind til: Førhen, når kommunen gav et tilskud, så gav Staten et tilsvarende tilskud. Er det stadig sådan, for så mister man faktisk dobbelt så meget i tilskud, som Odense Kommune vil spare?