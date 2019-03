Læserbrev: Dejligt det lykkedes at få løst udfordringerne med de 10 millioner kroner til financieringen af det nye Simac i Svendborg. Det er rigtig godt for Simac, Svendborg som søfarts- og uddannelsesby og for hele Sydfyn.

Beslutningen er på vej igennem Folketingets finansudvalg og forventes på plads snart.

Beløbet kan så tilgå Simac og medvirke til, at det gamle pant på samme beløb i de nuværende Simacbygninger kan indfries i aftale med Svendborg Kommune, således at projektet kan gennemføres i sin helhed. Det er vigtigt, at det nye Simac kan bygges og tilbyde topmoderne undervisnings- og uddannelsesfaciliteter til nye søfolk og søofficerer, som der er meget brug for. Danmark er en stor søfartsnation og sejler i store dele af verden med gods og mange varer rundt i en globaliseret verden. Søfartsklyngen smitter positivt af på hele Fyn og øerne, også i de mange afledte erhverv og arbejdspladser i hele den maritime klynge.

Tillykke til Simac og Svendborg. Ser frem til at følge byggeriet af det nye Simac og det færdige resultat, der kan vise, at Svendborg, Sydfyn og søfartserhvervet er helt på forkant, her med spændende uddannelsesfaciliteter på søfartsområdet.