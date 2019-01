Tillidsmænd om fyringer i Faaborg-Midtfyn: Kald det nu bare, hvad det er!

Lokaldebat: I slutningen af sidste uge blev samtlige medarbejdere orienteret om, at der skal ske effektiviseringer på alle fagområder. Effektiviseringerne er sammensat i et komplekst økonomisk regnestykke, som er svært at navigere og gennemskue som menigmand, men fakta på det ene projekt er, at der skal effektiviseres med 15 millioner under projektnavnet "Attraktiv og effektiv arbejdsplads".

Der var stor grad af medarbejderinddragelse i forbindelse med dette projekt i sommeren 2018. Mange medarbejdere var inviteret til workshop, hvor der var mulighed for at komme med bud på, hvordan vi kunne blive dels mere attraktive som arbejdsplads, men også kunne udføre vores arbejde mere effektivt. Dette skulle være til gavn for både borgere og medarbejdere i Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK).

Alle medarbejdere i FMK arbejder dagligt ihærdigt på at udføre deres arbejde, alt sammen til gavn for kommunens borgere, og vi gør os umage for at følge med i de forandringer, vi til stadighed er en del af, og som også har betydning for vores arbejde.

Derfor var der stor tilfredshed blandt deltagerne på disse workshops. De oplevede, at der blev lyttet og noteret, og derfor var forventningerne til det færdige projekt store.

Det betyder meget at blive inddraget og involveret. Det giver motivation til at indgå i fællesskab om at gøre vores arbejdspladser mere effektive og attraktive.

Og nu er vi så nået til det tidspunkt, hvor dette projekt skal udmøntes.

Men bare slet ikke sådan, som vi havde troet, det ville blive!

En effektivisering betyder, at man ser på, hvordan opgaver kan løses bedre, hurtigere og smartere. Opgaven er der stadig - men skal således løses på en anden måde.

En besparelse betyder, at der er noget, man skærer væk - altså opgaver, vi ikke længere kan/skal udføre. Opgaven er altså væk.

Hvorfor hele denne lange udredning om et projekt, der er vedtaget?

Det er fordi, det er gået hen og blevet en alvorlig sag for medarbejderne i FMK!

Der er nu varslet omkring 35 stillinger i fagområderne Opvækst og Læring samt Arbejdsmarked, hvor der er tale om personalereduktioner. Aktuelt kendes antallet i Sundhed og Omsorg samt By, Land og Kultur endnu ikke, men forventningen er, at tallet vil stige yderligere. Spørgsmålet rejser sig ved medarbejderne: Hvordan skal vi være mere effektive med færre hænder og samtidig løse samme arbejdsopgave?

Det er vores klare opfattelse, at der er tale om reelle besparelser, hvor det ikke kan undgås at have serviceforringelser for borgerne.

At miste så mange medarbejdere VIL få konsekvenser for serviceniveauet. Der er tale om frontmedarbejdere, som udfører daglige kerneopgaver, som har direkte borgerkontakt. Konsekvenserne er store, og bekymringen går i særdeleshed på, om der kan sikres et tilstrækkeligt serviceniveau, herunder lovmedholdenhed og leve op til diverse krav og standarder.

Atter engang - kært barn har mange navne - men vær ærlige overfor borgerne og vores kollegaer! Dette er en maskeret spareøvelse, hvor man kalder det effektiviseringer og smartere arbejde, men faktum er, at der er tale om reelle besparelser, som har en betydning for serviceniveauet.

Vi som medarbejdere har svært ved at se, hvordan så store personalereduktioner kan føre til en mere attraktiv arbejdsplads.