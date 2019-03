Tilliden gavnes ikke

Alle kan begå fejl, og alle bør også få en ekstra chance, når man har udstået sin straf ved lovbrud. Spørgsmålet er bare, hvor går grænsen for omfanget og type af kriminalitet for, at vi som borgere kan have tillid til, at man kan forvalte og lede vores land. Respekt for Klaus Riskærs ihærdighed og indsats med at blive opstillet.

En indsats som jeg egentlig bakkede op om i første omgang, men efter nærmere overvejelse mente jeg ikke, at det vil gavne tilliden til Folketingets arbejde. En tillid, der trods politiske uenighed på tværs må være det bærende i vores folkestyre. Så jeg endte med ikke at bekræfte min støtte via nem id-linket, jeg modtog, da omfanget af lovovertrædelserne og udmålingen af straf taler for sig selv. Men hvor grænsen går, det kan jeg ikke sige, men det bør defineres for fremtiden.