Tilflytter. Den odenseanske illusion

Læserbrev: Som nytilflytter til Odense fra København har min familie og jeg været utroligt glade for byens venlighed, grønne områder og hyggelige beværtninger, som i den grad lever op til sin sjællandske storebror. Herudover de fantastiske børneinstitutioner og legepladsfaciliteter for vores datter - alt er som udgangspunkt godt.

Der er dog en stigende frustration, som begynder at brede sig i vores lille hjem, og den omhandler trafikken på vor hyggelige gade; Ny Vestergade. For vi blev jo netop forelsket i roen mellem strædets charmerende bygninger, de inspirerende gallerier og det sirligt udførte underlag af gule sten, som sammen med tempeltræerne næsten skaber en sydlandsk stemning. Men den tiltagende bilkørsel, som blæser gennem gaden, fører til utryghed både blandt beboere og gæster. At politiet ikke har fartkontrol hér, er mig uforstående, da den er hovedåren mellem Munke Mose og Vestergade, hvor både børn, ældre og horder af sommerklædte unge farter mod området for at hænge ud ved åen.

Når man nu er gået all in på kunstnerkvarteret og har kreeret et stræde, hvor målet er at bibeholde charmen og historien, hvorfor så ikke trække den endelige streg og enten sætte fartbomme op i form af træer eller andre venlige løsninger - eller blot lukke vejen for al motordrevet kørsel, da det hverken harmonerer med sjælen eller idéen bag den nylige renovering?