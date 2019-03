Til eftertanke

Diskrimination kan defineres som en usaglig forskelsbehandling, som medfører, at en person får en ringere behandling end andre, det vil sige, at årsagen til forskelsbehandlingen ikke kan retfærdiggøres på et lovligt grundlag. Diskrimination kan have flere grunde - f.eks. køn, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Hvordan nogen, ud fra ovenstående, kan føle sig diskrimineret over en sangtekst, går over min forstand.

Jeg forstår heller ikke, at nogen kan føle sig diskrimineret over at se en rød eller grøn mandsfigur i lyssignaler. Her må det vigtigste trods alt være, at alle forstår lyssignalet. Tænk lige over, hvad der vil ske, hvis der ikke må stå dame eller herre - endsige være billeder af damer og herrer på toiletdørene i det offentlige rum.