Tidslomme. Med bumletog ad ujævne tankespor

Synspunkt: Ser De tiderne skifter og "plejer" er efter sigende afgået ved døden, og det er vel også godt det samme, som man siger. Traditioner og vaner falder smuldrende og stille til jorden omkring os, og nye må derfor sås, for Dem og for mig, og for dem som måtte komme efter, og såningen begynder efter sigende hos en selv. De ved sikkert godt, at der er så meget ikke? Der er så meget, men samtidig så forbandet lidt, og det lidt der er, det er overmåde svært at få fingrene i. Arbejde, indkøb, nyheder, sociale medier og streamingkanaler, hvornår får De tid til et Dem, vi til et os og jeg til et mig? Sådan rigtigt én til én ...

Min udenlandske nabo Hr. Petterson siger ofte, at han har let ved at finde tiden, men til gengæld har han overmåde svært ved at finde sig selv i den. De skal vide at Hr. Petterson normalt er et ordensmenneske, med systemer, overblik og styr på, hvor hvad er. Dette kan jo i sagens natur bare være noget eksotisk svensk, men hvad nu hvis det ikke er? Hvad nu, hvis vi alle i bund og grund er ens, når det kommer til det menneskelige? Til det at finde "en selv" i dette moderne ingenmandsland. Hvis vi ikke finder "en selv", hvem eller hvad finder vi så - eller hvem eller hvad finder så os?

En af mine gode venner har et godt råd, som kunne hjælpe Hr. Petterson og måske også Dem og mig, kære læser. Sæt mobilen på lydløs (sluk den kun, hvis De magter det), og sæt eller læg Dem derefter godt til rette, eksempelvis på ryatæppet i stuen ved sofabordet eller på fliserne i Deres bryggers, og træk så vejret helt ned i maven - helt ned. Det er vanskeligere, end det lyder, så måske man skulle finde et mindfullnesskursus? Det må jo være lidt lettere at sidde barfodet på en sivmåtte med en smilende og sølvklokkeudstyret instruktør foran sig og lade sig guide. Guide derud, eller derind, hvor den positive energi venter på en med åbne arme, med lun åndelig sandkage og kosmisk afbalanceret kaffe på kanden.

Tanken har krydset mig flere gange, mens jeg har siddet i min tidslommekupe og set ud ad vinduet i bumletoget på mine ujævne tankespor, men som De sikkert ved: der er for mange af os et godt stykke fra tanke og til handling. Ser De, jeg har disse små tidslommer mellem dagens opgaver, og her tænker jeg ofte tilbage på, hvad jeg kan forbedre, velsagtens en slags rewindfullness. Som en høne kan jeg sidde tankekaglende og ruge over, hvordan jeg kan forbedre det, som jeg skal levere: "Næste gang skulle jeg måske ..." Til denne disciplin benytter jeg dog, modsat hønen, gerne den modsatte ende af mit bløde og tænksomme legeme.

"Livet forstås baglæns, men må leves forlæns" sagde Søren Kierkegaard, så jeg vil tage mig en kop kaffe til, og endnu en bumlende togtur med rewindfullness.