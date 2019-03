Tidligere pension handler om retfærdighed

Pensionsdebat: I dag kan en mandlig akademiker se frem til syv års længere pension end en ufaglært. Dette på trods af, at mange faglærte og ufaglærte får sin debut på arbejdsmarkedet mange år før dem, der har de længste uddannelser. Er det retfærdigt? Nej, mener vi i Socialdemokratiet. Desværre står de borgerlige i kø for at kritisere vores nye pensionsforslag der skal sikre en værdig tilbagetrækning for flere.

Finansminister Kristian Jensen har udtalt, at nedslidning blandt faglærte og ufaglærte er en myte. Tidligere Venstre-minister Søren Pind beskriver vores forslag om tidligere pension til nedslidte og folk, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet som vanvittigt. J.B. Olsen fra Liberal Alliance mener at det virkelige problem er at folk ryger og drikker for meget. Hvordan man får ondt i ryggen eller knæene af det melder historien ikke noget om. Men sådan er niveauet altså for debatten.

Faktum er at en analyse af LO-lønmodtagere tydeligt viser, at et belastende arbejdsmiljø har større betydning for lønmodtageres helbred end livsstil. Det samme gør sig gældende, hvis man spørger NFA, som slår fast, at hårdt fysisk arbejde øger risikoen for dårligt helbred - også når man kontrollere for kost, rygning, alkohol og motion. Det samme gør sig gældende ved et hårdt psykisk arbejdsmiljø.

At kalde nedslidning blandt faglærte og ufaglærte for en myte er også forkert. Hver 5. 3F'er forlader i dag arbejdsmarkedet inden vedkommende er fyldt 60 på grund af nedslidning eller dødsfald. Oven i det er det op mod 20 pct. blandt LO's medlemmer, der må starte dagen med en kodimagnyl på grund af smerter på jobbet. De tilbud man tidligere har haft til den her gruppe mennesker er blevet kraftigt beskåret de sidste år.

Eftersom efterlønnen de facto blev afskaffet af Lars Løkke Rasmussen, med opbakning fra Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, tilbage i 2011, får flere og flere med fysisk og psykisk krævende arbejde svært ved at kunne blive på arbejdsmarkedet i takt med at pensionsalderen stiger. Det bliver kun gjort værre af, at regeringen har gennemført hårde besparelser på arbejdstilsynet, og at seniorførtidspensionsordningen bliver brugt markant mindre end man havde forventet.

Alle mennesker har ret til en værdi afslutning på arbejdsmarkedet. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at de mest nedslidte og dem, som er startet på arbejdsmarkedet i en meget ung alder, skal have ret til at gå på pension tidligere end andre. Dette skal både være rettet mod fysisk og psykisk nedslidning, og adgangen til en tidligere pension skal være lige mellem mænd og kvinder.

Vi har sat tre mia. kr. af årligt til et mere retfærdigt pensionssystem, hvor muligheden for at gå tidligere på pension er fastsat som en ret. Dermed skal man ikke igennem adskillige vurderinger, arbejdsprøvninger og visitationer. I stedet skal man have et klap på skulderen for sin indsats. Når man har gjort sin pligt, kan man kræve sin ret.