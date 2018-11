Tidligere medlem: Bakker formanden op. Ingen konflikter i menighedsrådet i Lindelse

Læserdebat: Som tidligere mellem at Lindelse menighedsråd bliver jeg nød til at reagere på artiklen om rådet, som Bjarne Selvager har skrevet tirsdag den 20. November 2018.

Jeg får en lyst til at kalde artiklen for fake news, i det der er flere usandheder, og det virker som om, den er sat op for at stille formanden Eva Terndrup i dårligt lys.

Jeg er en af to medlemmer der desværre har måtte trække sig fra rådet. Og dette udelukkende på grund af, at jeg er flyttet fra sognet. Så kunne jeg jo have valgt at løse sognebånd for at fortsætte, men det sogn jeg er flyttet til, har jeg mere tilhørsforhold i og derfor ønsker jeg ikke dette.

De samarbejdsproblemer med formanden som artiklen nævner, er ikke nogen jeg kender til, og derfor stiller jeg mig meget undrende overfor dette udsagn, særligt når det ikke har nogen citeret afsender. Samt at der nu kun skulle være formanden tilbage i rådet op heller ikke sandt. Vi startede fem og det var fra starten for lidt. Der var mange opgaver, der ventede, og vi har sammen knoklet hårdt for at få det til at hænge sammen. To medlemmer har bedt om at træde ud, så vidt jeg ved af samme årsag, fraflytning fra sognet. Det efterlader tre tilbage, til stadig de samme poster og mange opgaver.

Jeg personligt er ærgerlig over ikke at skulle arbejde sammen med Eva Terndrup i denne sammenhæng. Derfor er jeg glad for at man heldigvis selv vælger sine venner og fortsat kan mødes til kaffe og andet hygge i Evas selskab.

https://www.fyens.dk/langeland/Menighedsraad-i-oploesning-Alle-er-gaaet-undtagen-formanden/artikel/3302161