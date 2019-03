Tidlig pension uden politikersnak

Nu nærmer valget sig med hastige skridt og der skal fra politisk side findes nogle emner der kan give nogle stemmer. I dette valgår bliver det så pensionsalderen, der er et af de helt store emner, alle partier og politikere har en mening om det, uden egentlig at vide noget praktisk om det, et emne som undertegnede og mange andre har haft skrevet om i årevis, men nu er det så langt om længe blevet taget op.

Et yderst centralt spørgsmål er: Hvornår er den enkelte klar til pension? Er det, når man er slidt op, eller når man er 70? Og hvem skal afgøre hvad? Det hjælper vel næppe noget at ansætte en mase sagsbehandler,e der uden nogen faglig viden på de enkelte områder skal afgøre, hvem der er berettiget til en tidligere pension end den foreskrevne.

Jeg selv tilhører den generation, der kom i lære som 16 til 17-årig og har arbejdet i cirka 45 år. Er det nok til en tidligere pension? Det bør det vel være, hvis man også skal nå at have lidt ud af tilværelsen som pensionist, tillige med, hvis man som jeg og rigtig mange andre, har arbejdet stort set hele livet på skiftehold med tunge løft og ubekvemme arbejdsstillinger med diverse gener og skader til følge.

Der er ingen tvivl om, at det er en umulig opgave at ramme 100 procent, hvem og hvilke faggrupper, der kan være mere berettiget end andre, men et faktum er dog, at er man begyndt at arbejde i en så tidlig alder, at man allerede har været på arbejdsmarkedet i 10 år, før dem med højere uddannelser, burde der alt andet lige være en differentieret pensionsalder på disse to grupper.

Desværre tror jeg bare, at det ender i mudderkastning partierne imellem, samt uenigheder i de faglige organisationer imellem. De akademiske forbund vil upåagtet deres medlemmers forholdsvis høje lønninger, i forhold til eksempelvis de ufaglærte, føle sig uretfærdigt behandlet, og FOA og 3F vil mene, at det konsekvent skal være deres medlemmer, der skal nyde godt af en eventuel ordning.

Den bedste løsning vil være at tage nogle fra DA og LO, samt tillidsfolk og driftsledere fra de store industriarbejdspladser og lade dem komme med forslag. Det allerværste, der kan ske, er at overlade løsningen til embedsmænd og politikere, der ikke aner, hvad det vil sige at have et hårdt fysisk eller psykisk belastende og nedslidende arbejde.

Hvis der for en enkelt gangs skyld kunne blive vedtaget noget uden partipolitiske hensyn, kan der komme noget godt ud af det, ellers falder det til jorden, og der går valgflæsk i emnet som så mange andre før det.