Tiden er kørt fra Togfonden

Togfond: Der er ingen tvivl om, at SF's Karsten Hønge er overordentligt forhippet på at give DF hele skylden for, at gennemførelsen af Togfondens fase to ser særdeles tvivlsom ud. Det gør han lysende klart i sin klumme På kant 5. marts her i avisen.

Det er imidlertid ikke DF, der har fået grundlaget for planerne i Togfondens anden fase til at skride. Den finansiering, der blev aftalt tilbage i 2016, er ikke længere realistisk. Her ønskede man at hente penge fra beskatning af nordsøolien, men med olieprisernes fald er denne model ikke længere gangbar. Vi står derfor med en række projekter uden finansiering. Og så skal pengene altså tages et andet sted fra.

Forudsætningerne for den såkaldte timemodel, hvor ambitionen var en times transporttid mellem landets største byer, er ikke længere til stede. Pengene mangler, og man har givet DSB lov til at indkøbe nye tog, der er langsommere end de 230 km/t, som er nødvendige for, at timemodellen kan hænge sammen.

På den baggrund mener DF ikke, at det giver mening med en hundedyr ny Vejlefjordbro og en ny jernbane uden om Skanderborg til op mod 10 mia. kr., når timemodellen alligevel ikke bliver til noget. De penge kan vi bruge langt bedre andre steder. Flere steder i landet har vi store udfordringer med trængsel på vejnettet, og derfor har DF for nuværende valgt at rette fokus på asfalten frem for skinnerne. Danmark skal bindes bedre sammen. Også uden for de store byer, hvor rigtig mange mennesker er afhængige af en bil for at få hverdagen til at hænge sammen. Det bliver vi nødt til at forholde os til.

Togfonden var en rigtig god idé med rigtig mange gode projekter. Men nu er tiden inde til at erkende, at dele af Togfondens anden fase ikke længere lader sig realisere.