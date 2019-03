Thorborg åbner skuffen

I foretagendet Odense Sport & Eventkører det langt fra godt, som bekendt.Overskuddet ligger ikke lige omkring hjørnet,men alligevel ingen grund til at være fortørnet.Man får bare Niels Thorborg til at åbne skuffen,en allestedsnærværende mæcen, der er ved muffen.Når regnskaberne går i retning af ebbe,er det belejligt med en rigmand til at skæppe.På grønsværen venter der OB nogle bataljer,inden holdet kan lade sig hylde med medaljer.Hvis nu det ikke går, som de fleste forventer,den gode Thorborg nok en ny pose penge henter.