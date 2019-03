Terrorist hentede inspiration fra Serbien

Terror: Jeg blev noget chokeret, da jeg så videooptagelse af terroristen Brenton Tarrant i New Zealand lyttende til den serbiske nationalistiske "cetnik"-sang "Karadzicu, vodi Srbe svoje (Karadzic, før dine serbere an)" ankomme i sin bil til selve gerningsstedet, Al Noor moskeen, hvor han efterfølgende skød og dræbte 40 mennesker og sårede mange andre.

For hvad har en hvid, etnisk newzealandsk mand med en nationalistisk, serbisk krigssang at gøre? Radovan Karadzic var under aggressionskrigen i 90'erne de bosniske serberes politiske leder, som senere ved domstolen i Haag blev dømt for krigsforbrydelser, herunder folkemord, efter at have givet ordre til etnisk udrensning af kroater og bosniske muslimer. Sangen er sandsynligvis blevet lavet i 1993 under krigen i Bosnien og Kroatien og brugt som "moralsk støtte" til de serbiske soldater i forbindelse med deres etniske udrensning af kroaterne og især bosniske muslimer i Bosnien.

Allerede nu ved vi med sikkerhed, at den forskruede terrorist forud for terrorangrebet har besøgt og opholdt sig både i Serbien, Bosnien og Kroatien. Det bliver i den kommende tid interessant at afdække, hvilke kontakter terroristen har skabt sig, og ikke mindst hvor meget ideologisk og åndelig ammunition og inspiration, terroristen har fået med sig hjem i mødet med de serbiske ultranationalister i sin militante, radikaliseringsproces

Tiden vil formentlig vise det, selvom ikke alle myndigheder nødvendigvis er helt interesserede i at få afdækket den fulde sandhed. Radikalisering og ekstremisme på den yderste højrefløj i Danmarker efter min vurdering voksende og yderst bekymrende.

Det bekymrer mig, når jeg hører, at marginaliserede, mentalt forskruede og krigsliderlige mænd tager til Østeuropa, Balkanlandene og Israel for at træne kampsport og får våbentræning, mens de drømmer deres våde drømme om snarlig krig (massakrer) mod herboende muslimer.

De ansvarlige danske myndigheder må for alt i verden ikke undervurdere denne trussel. Terrorisme og ekstremisme har ingen religion, hudfarve, etnicitet eller nationalitet. Terrorisme og ekstremisme er en kræftsvulst, som truer vores demokrati og vores fredelige sameksistens. Vi må alle sammen stå sammen og efter bedste evne modvirke og bekæmpe denne sygdom.