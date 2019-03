Terrorangreb i Christchurch var forventeligt på grund af uduelige politikere

I oktober 2015 blev nyvalgt medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Dorthe Ullemose, pludselig landskendt. Grunden var, at hun i et læserbrev i Fyns Amts Avis havde skrevet, at det var forventeligt, da nogle borgere i Sverige, som demonstration mod den svenske regerings ødelæggelse af landet med uhindret muslimsk indvandring, afbrændte tomme bygninger, som kunne huse uønskede folkevandrere.

Ullemose skrev: "Hvad havde politikerne dog forventet"?

Når vi nu ca. to og et halvt år efter ser angreb på to moskeer i Christchurch på New Zealand, kan vi med god grund spørge alle verdens folkevandrings venlige politikere: Hvad havde I dog forventet?

Siden 9/11 har der været omkring 30.000 islamiske terrorangreb med dødelig udgang, og som bekendt avler tryk modtryk. Når uduelige politikere tvinger deres borgere til at leve sammen med og forsørge integrationsnægtende muslimer, vil der opstå protestaktioner mod politikernes dumhed og uansvarlighed, - angrebet på moskeerne i Christchurch var et sådant, og hvis ikke politikerne begynder at indse, at verdens frie lande ikke bør ødelægges med muslimske folkevandringer, tror jeg, at leden ved muslimsk indvandring vil generere talrige terrorhandlinger i fremtiden.

Hvad gør politikerne så? Joh, de gør et stort nummer ud af at opspore gerningsmandens hjemmevideo, som viser drabene i den ene moske, præcist som de sidste år med vage begrundelser og trusler om straf gjorde alt for at skjule videoen med muslimers halshugning af en dansk kvinde i Marokko.

Undertegnede har set begge videoer, og det mest krænkende er nok, at politikerne prøver at nedtone og bagatellisere ugerninger, som er udført på grund af deres egne enorme fejltagelser!

Nu mangler vi bare alverdens politikere i dyre rober, hvide lommetørklæder og med indøvede tragiske ansigtsudtryk deltage i storstilede begravelser, så er vi klar til de næste drab for muslimsk terror eller modterror.

Politikerne kan roligt lade begravelsestøjet ligge fremme, sandsynligheden er stor for hyppige begravelser efter muslimske terrorhandlinger med efterfølgende ofre for antimuslimske hævntogter.