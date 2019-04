Synspunkt: Det seneste terrorangreb med 50 uskyldige civile som ofre har ikke affødt den ellers forventelige kø blandt højrefløjens politikere til journalisternes mikrofoner. Derfor spørger jeg: Hvor bliver de mest fremtrædende islamkritiske politikere af i disse stunder? Hvor bliver alle deres krav om, at de, som deler ideologi med terroristen i Christchurch, skal gå ud og tage afstand? Eller gælder der helt andre spilleregler end normalt, når der ikke er tale om en terrorist, som har råbt "Allahu Akbar"?

Almindeligvis vil de politikere på højrefløjen, som ikke er "berøringsangste" over for islam og som ikke er bange for at tage bladet fra munden, hellere end gerne advare mod den trussel, terrorangreb udgør for demokratiet. Men ikke én eneste af disse politikere har advaret os imod den trussel, højreekstremistiske terrorangreb, som det vi senest har været vidne til, udgør for vores demokrati.

På trods af at landets integrationsminister normalt ikke holder sig tilbage, hvad angår hendes kamp mod hadprædikanter, der truer vores frihed, har hun ikke engang gjort sig den ulejlighed at skrive et facebookopslag. Selv om Dansk Folkepartis politikere er selverklærede frihedskæmpere for de mange ofre for Islams undertrykkelse, har der ikke været nogen erklæret sorg eller medfølelse for de pårørende. Man havde i partiers ledelse travlt med at præsentere et helt nyt forslag, som indeholdt (tænk engang!) udlændingestramninger.

Statsministeren hævdede i kølvandet på angrebet mod Charlie Hebdo i 2015, at terroristerne havde "voldtaget en af verdens største religioner og på en fuldstændig fanatisk måde dræbt uskyldige mennesker", og at "de grupper, som har en kærlighed til den religion" i særlig grad bør tage afstand fra den slags handlinger. Når statsministeren dengang sagtens kunne mane til afstandtagen blandt danske muslimer, fordi enhver da burde kunne se koblingen mellem det at være muslim og det af begå terror i Islams navn, så er det da pudsigt, at han ikke kan se den selvsamme lighed mellem højreekstremistisk terror og højrefløjens standpunkter.

Rasmus Jarlov, som tidligere har hævdet, at "tidens mærkeligste påstand er, at terror intet med islam har at gøre", har heller ikke haft den samme evne til at kunne se ligheden mellem de indvandrerkritiske holdninger på højrefløjen og de selvsamme holdninger hos terroristen. Noget tyder på, at han og hans kollegaer alle sammen er blevet smittet med den berøringsangst, de ellers så længe har advaret om er et fænomen, der hersker på venstrefløjen.

Det ville kun være rimeligt, hvis de nævnte politikere behandlede de mennesker, der tilslutter sig højrefløjens indvandrer- og islamkritiske holdninger efter samme standard, som de behandler landets muslimer efter. Det ville have være klædeligt, hvis de var gået i demokratisk beredskab og advaret om højreekstreme holdninger på samme måde, som når islamistisk terror rammer vores del af verden. Det gjorde de selvfølgelig ikke. Derfor står vi tilbage med den mest synlige forskelsbehandling og racisme, som den højre halvdel af det politiske spektrum, har været smittet med i adskillige årtier.