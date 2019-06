Min kone og jeg bruger høreapparater med telespole, således at vi hører normalt i omgivelser med teleslynge. Nu forholder det sig desværre sådan, at hverken Odeon eller Odense Teater er udstyret med teleslynge. Det betyder, at vi ikke længere opsøger kulturelle tilbud, hvor det talte ord er det væsentlige. I betragtning af at den lidt ældre del af borgerskabet er storforbrugere af kultur, var det måske ikke nogen dårlig ide, om de to nævnte institutioner fik installeret teleslynge. At få gruppen af høreapparatbrugere tilbage i teatret kunne måske medføre en økonomisk gevinst, hvilket for Odeons vedkommende måske ikke var så tosset endda.