Telefon-tyranni: Prøv en nedtrapning

Læserbrev: Da Graham Bell i 1876 opfandt telefonen, foreslog hans dengang kommende svigerfar ham at bruge tiden på noget bedre. I hans øjne var telefonen intet andet end "bare legetøj". USA's daværende præsident, Rutherford B. Hayes, kunne heller ikke se potentialet i opfindelsen. Efter at have set den i funktion udtalte han: Det er en forbløffende opfindelse, men hvem vil nogen sinde gøre brug af den?

Tja, Mr. Hayes, det vil vi alle, og nu gør vi det i gennemsnit 100 til 150 gange i døgnet (if. en undersøgelse lavet af Ericsson). Til gengæld bekymrer vi os ikke så meget om dem, vi er i selskab med. De må pænt vente, når vores smarte telefon ringer, summer, vibrerer eller blinker. Det kunne jo være noget vigtigt, og hvem siger også, at idéen om "udelt opmærksomhed" som det smukkeste, vi kan give hinanden, er rigtig i den digitale tidsalder?

Der er dog nogle, der kæmper imod telefonens tyranni, og det gør de blandt andet ved at følge et eller flere af følgende forslag til "nedtrapning": Beslut dig for steder, hvor du fremover vil undlade at reagere på andet end (vigtige) telefonopkald, fx køkkenet, kantinen, soveværelset, bilen eller i naturen. Beslut dig for tidsintervaller, hvor telefonen kun bruges til (indgående) samtaler. Begynd eventuelt med intervaller så små som 10 til 20 minutter og udvid dem gradvist til en time eller to.

Beslut dig for handlinger, som fremover skal klares uden telefon i hånden - eller inden for rækkevidde, fx at lave lektier, spise, samtale, motionere, passe børn - eller cykle. Forlæng gradvist din responstid på alt andet end opkald. Begynd om nødvendigt med blot et minut eller to og læg lidt til hver dag, indtil du føler, det er dig, der styrer telefonen - ikke omvendt. Opbevar din telefon et andet sted, end du plejer: måske i en anden lomme, i en taske eller på så lang afstand, at du må rejse dig for at nå den. Hvor mange, der har succes med nedtrapningen, er uvist, men jeg vil gerne ønske hver og en held og lykke hermed og samtidigt glæde mig over, at jeg nåede at opleve den tid, hvor Graham Bells opfindelse kun blev brugt til at tale i.