Teknologi må ikke være digital støj

Digitalt: Teknologi kan betyde, at skoleelever ikke behøver iføre sig hvid kittel og beskyttelsesbriller, hvis de vil se, hvordan to kemiske stoffer reagerer, når man blander dem. Forsøget kan nemlig udføres i et virtuelt laboratorium, hvor man fra sin computer kan se resultatet. Bøger er ikke kun noget, der står på biblioteket - de kan læses på en iPad. Og man kan følge en forelæsning live fra Boston på sin telefon. Der er fart på teknologien, også i skolen, og i mange tilfælde er det positivt.

Men hvornår giver teknologien mening i uddannelsessystemet? Vi mener, der er behov for at stoppe op og overveje, om vi nu også bruger teknologien klogt og med omtanke. Vi kan ikke blive ved med at skovle teknologi ind i undervisningen uden at forholde os mere oplyst til, om vi opnår det, vi gerne vil.

Omfanget af digitale læremidler er steget betydeligt de seneste år. Digitale læremidler giver nye muligheder for at arbejde interaktivt, differentiere undervisningen og arbejde med billeder og lyd. Men eleverne lærer jo ikke mere, bare fordi undervisningen foregår digitalt. For eksempel kan det vise sig direkte skadeligt at indkøbe iPads til undervisningen, så børnene bare sidder og glor ned i en skærm.

Den stigende digitalisering har ikke kun betydning for undervisningen, men også for den måde børn og unge lever deres liv på. Digitale medier er både en integreret del af deres skolegang og af deres fritid. Digitaliseringen har eksempelvis gjort manglende søvn, koncentrationsbesvær eller mobning til del af mange børneliv, og sandheden er, at vi ved meget lidt om, hvordan det påvirker dem og deres udvikling. 31 procent af børn mellem 12-14 år og 52 procent af unge mellem 15-19 år bruger eksempelvis deres telefoner efter kl. 22. Særligt piger mellem 15-19 år oplever stærke sociale normer om, at man skal være på og svare hurtigt. De er bange for at gå glip af noget, og 66 procent af pigerne føler sig stresset af at følge med på de sociale medier. Hvad har det af indvirkning på børn og unges sundhed, koncentrationsevne, indlæring mv.? Det er vi nødt til at vide noget mere om, hvis vi skal kunne dæmme op for de negative effekter. Og det skal vi.

Derfor har regeringen i samarbejde med Dansk Folkeparti taget initiativ til at formulere en strategi for, hvordan vi bruger it og teknologi i undervisningen frem til 2025. Strategien skal forholde sig til, hvordan vi kan udnytte teknologiens mange muligheder og hvornår det digitale skal pakkes væk. For det skal det nogen gange. Helt væk.

Efter en årrække med mere og mere teknologi handler det nu om at bruge teknologien rigtigt, med omtanke og med udsyn. Vi skal bruge teknologien mere klogt i undervisningen; altså når det giver fagligt mening og gør eleverne klogere. Ellers skal der slukkes for skærmen.