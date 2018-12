Tegningen: Forstår du det? Eller skal jeg tegne det?

Forstår du det? Eller skal jeg tegne det for dig.

Når man tegner, fortæller man, hvad man har forstået, og man fortæller det ofte bedre end med ord.

Drama, ironi, sarkasme og ikke mindst humor forstærkes i den grad af tegningen.

Hvor vidunderligt er det ikke at se et barn fortælle med sine tegninger, hvor store dramaer og oplevelser synliggøres.

Lige så når tegningen forklarer, hvordan problemer løses. Fascinerende at se f.eks. to håndværkere løse et teknisk problem med en lille intens skitse.

Man taler li´som bedre sammen, når man osse tegner.

Du er, hvad du ser, og på den måde ser du. Sagde min lærer på akademiet engang til mig. Vor vidunderlige kunstner Eiler Madsen.

Kunstneren - ligemeget hvad han laver- har en kontrakt med tegningens væsen. En tegning er et spor. Et spor, der kan eller skal tydes. Forstås.

En tegning er som et trafikalt knudepunkt. På vej et sted hen. Viser måske tilbage til noget.

Tegningen er kunstens grammatiske grundform. Den afdækker opgaven eller problemet og iagttagelsen overtages af registreringen.

Renset for farve står notatet nøgternt tilbage. Tegningen er et talende og informativt sprog og basis for al god kunst.

Tegningen kan være en tanke, et indfald, et udfald, et seismografisk ryk, en ridse i en uberørt flade, en begyndelse - skitsen, eller afslutningen - signaturen.

En oplevelse var det for mig, da jeg engang så børn tegne. En lille dreng sad og så vejarbejderne i funktion. Han tegnede en gravko med en meget, meget overdrevet grab, større end gravkoen.

Det brokkede jeg mig over til min store fortrydelse. Drengens svar var: "Er du klar over, hvor farlig den er?"

Man må altså faktisk gerne lyve, bare det er rigtig. Det var en kunstnerisk oplevelse, større end mange farvelader.

Og så en stor tak til min kunstnerkollega Gert Ejton for nogle dejlige tegninger i avisen.