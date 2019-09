Teater. Undgå kulturspild

Læserbrev: I Stiften 10. september kan man læse om, hvordan man undgår madspild.

Det at undgå spild er et varmt emne i disse bæredygtighedstider. Så jeg foreslår, at vi også skal undgå kunst- og kulturspild. I stedet for en halvtom teatersal, så sælg de tomme pladser f.eks. samme dag efter klokken 15 til nedsat pris. Kan klares billigt med et teaterskilt uden for teateret. Skuespillerne oplever at deres optræden ikke er spild og flere får del i kulturen.