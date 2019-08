Læserbrev: Odense Banegård-Æblegrenen, ad Frederiksgade, Rødegårdsvej mod Blangstedgård, start søndag 11. august klokken 12.13 slut klokken 12.31. Startgebyr 53 kroner, rejse 207 kroner, i alt 260 kroner at betale. Kørsel 7.19 km. iflg. kvittering nr. 1962. Det er tyveri ved højlys dag.

Den iøvrigt venlige chauffør sagde han skulle se på vejarbejde, og for at tjene sin løn skulle han arbejde 10 timer om dagen. Hvis chauffører ved Taxa Syd skal arbejde 10 timer om dagen, for at tjene deres løn, så har Taxa Syd et dårligt produkt, hvor priserne er alt for høje, det betyder naturligvis færre kunder, og det er ganske forståeligt set fra mit synspunkt.