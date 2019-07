Tatovør. Selvstændige lever livet farligt

Læserbrev: Jeg læste den meget triste historie om tatovør Lars Pedersen, der på grund af et færdselsuheld var blevet syg og havde mistet både virksomhed og alle sine penge. I stedet for at fokusere på den mandige gerning at stå op mod Black Army og skyde skylden på det, så burde man have sat fokus på det, der virkelig var årsagen og forklaringen: at selvstændige lever livet farligt, og at ulykker/sygdom let kan koste dem alt.

Det er klogt at indrette sig på, at hvis man bliver langtidssyg, skal man kunne skære ned på omkostningerne. Det gælder i øvrigt også ansatte - for en sygeløn er sjældent så god, som den løn man får, når man arbejder. Og det er helt logisk. Holder man fast i de høje udgifter uden at bringe balance i regnskabet, så ender man som Lars Pedersen: med konkurs og uden tag over hovedet. I hvert fald indtil man kommer igennem den offentlige labyrint af regler og prøvninger, så man kan få ordentlig hjælp.

Så måske var det det, man skulle fokusere artiklen på, hvad man som selvstændig skal være forsigtig med, og hvad man kan gøre for at undgå at havne på gaden - og hvordan politikerne burde overveje, om de har fået indrettet regeljunglen fornuftigt. For vi vil gerne have flere selvstændige i Danmark. Det er dem, der skal skabe fremtidens velfærd og velstand. God bedring, Lars Pedersen. Håber chip-operationen virker.