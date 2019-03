Taskforce uden nemme løsninger

Odense Kommune har i de senere år gjort brug af to taskforces. Det er helt i orden, men så læser jeg: "I begge tilfælde valgte byrådet at følge taskforcenes anbefalinger".

Set udefra sidder jeg tilbage med en fornemmelse af, at byrådet i disse tilfælde har valgt den nemme løsning. En politiker må da have nogle visioner for sit virke som byrådsmedlem og så kunne sætte dem kritisk op mod taskforcens anbefalinger?

Heldigvis kommer velfærds-taskforcen uden mirakelmaskine, hvilket jeg tolker sådan, at byrådsmedlemmerne bliver nødt til at vælge til og fra taskforcens anbefalinger - under ansvar - og erstatte med egne politiske holdninger. Eller er det måske bare en drøm?