Taskforce. Stop besparelserne på Foreningen OPAD

Læserbrev: Odense Kommune vil spare 50 procent på Foreningen OPAD - ud over de besparelser, der allerede har ramt Foreningen OPAD i 2013 og 2015. Dertil kommer en ny driftsaftale for Foreningen OPAD, der i realiteten er en klokkeklar besparelse på yderligere 10 procent. Odense Kommune går nu endnu videre og sparer endnu mere på Foreningen OPAD. Udsigten til yderligere besparelser for Foreningen OPAD afskærer rigtig mange børn og unge med særlig behov et sommerferieophold.

Foreningen OPAD er kommunes tilbud til skolebørn i Odense med særligt behov for et sommerferieophold. Foreningen OPAD råder over to kolonier på Fyn og en på Fanø. Besparelserne rammer Foreningen OPAD mere end hårdt og betyder, at minimum en koloni må lukke. Urimeligt for de mange børn og unge i Odense med særligt behov for et sommerferieophold.

Alle har krav på et godt børneliv og mulighed for ferieophold. Oplevelser og kammeratskab med jævnaldrende. Styrkelse af selvtillid og selvværd.

Hvert år deltager et halvt tusinde børn og unge drenge og piger i Foreningen OPAD sommerferieophold. Foreningen OPAD har siden stiftelsen for over 100 år siden fulgt udviklingen for at hjælpe børn og unge med særlige behov for et ferieophold.

Foreningen OPAD løfter en stor og vigtig opgave ved at give en særlig mulighed for både børnenes og de unges familier for et sommerferieophold.

Træk besparelser på Foreningen OPAD tilbage.