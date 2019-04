Taskforce. Pengene er der jo

Læserbrev: Nedsættelsen af en såkaldt taskforce for at sikre penge nok til velfærdsstaten i fremtiden er, for mig at se, blot en yderligere komplicering af velfærdsstatens maskinrum. Pengene til de flere ældre og børn er der allerede, hvis blot man gør Skat så driftssikkert, at skatter og afgifter indkræves til sidste krone.

Skiftende finansministre, mest den nuværende, har for at være smarte drænet Skat for personale for at lade digitalisering overtage skatteinddrivelse. Det har, som bekendt, været en kæmpe katastrofe med over 100 milliarder kroner i ikke inddrevne skatter og afgifter. Med en skatteprocent på omkring 50 procent, med en moms på 25 procent, foruden øvrige skatter og afgifter, så kan det simpelthen ikke passe, at der ikke skulle være penge nok til det hele. Bare kom i gang med at kradse milliarderne ind.