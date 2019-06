Taskforce. Panik i Odense - trods løfter fra ny S-regering

Læserbrev: Odenses borgmester har sat gang i en overdimensioneret sparerunde, hvor målet er, at kommunen selv skal kunne håndtere den demografiske udvikling af egne midler for de næste fem år i et værst tænkeligt økonomisk scenarie. Alle udvalg har været skullet indstille besparelser. For nogle af besparelsernes vedkommende er de uspiselige for Venstre.

Vi har manet til overblik, ro og en fast hånd på rattet. Rom blev ikke bygget på en dag. Det har borgmesteren kaldt for "larm".

Nu er det nye grundlag for den S-ledede regering kommet. Og tænk, nøjagtig som vi har forudsagt, så kommer staten os til hjælp. For det første slår papiret fra S, SF, R og Ø fast, at de i den førstkommende finanslov vil foresla at afskaffe omprioriteringsbidraget, som er en del af de besparelser udvalgene har skullet finde til borgmesterens kasse. Derudover skriver de, at de vil dække det demografiske pres og sikre et velfærdsløft - pengene skal følge med i takt med, at der bliver flere børn og ældre.

De lover også, at et velfærdsløft skal tilvejebringes ved en ny finansiering pa op imod 10 mia. kr. i 2025 for at kunne na malene om at investere i børns opvækst, uddannelse og opkvalificering, bekæmpe fattigdom og reducere ulighed, samt sikre gode rammevilkar for dansk erhvervsliv. De sidstnævnte står i Odense til at blive dårligere grundet de besparelser, borgmesteren har varslet.

Og så er vi slet ikke begyndt at se på de 130 mio. kroner, der tages ud af vores budget alene i de kommende fire år til mere letbane.