Tarup Center. Tillykke med de første 50

I dag har Tarup Center fødselsdag. Fejringen er ganske vist overstået for længst og blev afsluttet med et flot fyrværkeri, men det er altså i dag 3. december for 50 år siden, at sognerådsformand Lennart Larson indviede første afdeling af centeret.

Senere kom der flere udvidelser til, og lige om lidt begynder den næste ud mod Rismarksvej og Rugårdsvej. Dér lå forresten indtil forrige år et bevaringsværdigt rådhus, som det daværende Paarup Sogneråd havde opført i 1957, men det måtte lade livet sammen med plejehjemmet Solgården, som også lå i vejen for det store center.

Meget aktuelt diskuterede man i sidste uge nedrivning af en 200 år gammel gård i Bellinge. Her sejrede fornuften, og gården får nu foreløbigt lov til at bestå.

Tilbage er så problematikken om vedligeholdelsen af de mange bevaringsværdige bygninger rundt omkring i kommunen - der er 3300 af dem. En af dem er Paarups gamle landsbyskole fra 1869, som lige nu står hen med skodder for vinduerne og skimmelsvamp indendørs.

Ejeren er Odense Kommune. Vi håber herude i lokalområdet, at man finder penge til at restaurere skolen, alternativt sælger den til en visionær håndværker, der kan bevare de ydre rammer og f.eks. lave beboelse i bygningerne.

Vi vil gerne bevare, hvad der kan bevares af minder om de gamle dage, da Paarup var en selvstændig kommune, men vi står ikke i vejen for fremskridtet. Derfor endnu en gang tillykke til Tarup Center med de første 50 år - og god vind fremover.