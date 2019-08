Tanker om søndagstanker

Læserbrev: Det er blevet sommer og tid til eftertanke, lyder det fra Uffe Clausen i hans udmærkede søndagsindlæg. Ja, så sandelig har vi sommer og varme, hvilket dog næppe er årsagen til, at vore kommunale beslutningstagere uafladeligt træder vande frem for at træde i karakter og få en hensygnende by sat på rimelig fode.

Uffe Clausen påpeger ganske interessant, hvad der er op og ned i Søren Windells endnu relativ korte karriere som rådmand. Trods dette at netop rådmandens område vel nærmest må betegnes som værende en uriaspost, er det min opfattelse, at han siden sin tiltræden har forvaltet sin metier på glimrende vis. En betragtning som den gode Clausen formentlig er enig i.

Men det er både sikkert og vist, at man fra nu af og til dommedag kan koge suppe på den leasingkontrakt, som banede vejen for Byens Køkken. Det bliver nok ikke anderledes, uanset at omtalte kontrakt uden sidestykke er det største kommunale flop i nyere tid. Nå ja, så er der jo også lige ét eller andet med en letbane.

I samme søndagsavis læser man endvidere i en stort opsat artikel, at én af byens borgere har fået en så uværdig afslutning på sit liv, at det trodser enhver beskrivelse. At man som døende bliver kastebold i et system, som lider under mangel på kompetence, er ganske enkelt ikke i orden. Jeg har den dybeste medfølelse med den afdødes familie.

En forvaltningschef prøver halvhjertet at forklare sig i omtalte sag, hvilket dog falder komplet til jorden. Men det er helt i tråd med andre kommunale lederes gøren og laden, når der skal vaskes hænder.