Læserbrev: Tak til Tage Jensen, som i et kort læserbrev indkredser klimasituationen som bagatel. Dejligt, at vi på Fyn har så indsigtsfulde borgere, der kan sætte alverdens kloge klimaforskere på plads. Tage Jensen indtager en fornem plads sammen med afgående formand for Folketinget, Pia Kjærsgaard, som ligeledes har en viden, som trumfer solid, videnskabelig forskning.