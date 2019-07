Da jeg tit har klaget over manglende effektivitet m.m. i det danske sygehusvæsen, synes jeg, det er på sin plads at rose, når der er noget at rose. Jeg vil derfor gerne følge op med positive ord til hjerteafdeling B3 og B1 på OUH.

Jeg havde den nødvendige fornøjelse at være indlagt begge steder i uge 26. Begge afdelinger bar præg af stor effektivitet og diverse undersøgelser m.m. gik hurtigt og næsten uden ventetid. Personalet havde travlt, men ikke mere end der var tid til omsorg og en lille uddybende snak og forklaring.

Faggrænser virkede lidt flydende, da det så ud til, at alle gjorde, hvad der lige var nødvendigt på stedet, uanset hvilken titel de havde. Det var effektivt! Informationsniveauet var i top, og alle havde overskud til et smil trods travlhed. Stuegang med læger, der ikke gik, før jeg var godt informeret og tryg. Egne faste sygeplejersker dagen igennem, hvilket må være svært at planlægge, der gjorde det hele meget lettere for mig som patient, da jeg ikke skulle forholde mig til så mange kontaktpersoner. Der var grin og hyggelig stemning på gangen som tegn på godt arbejdsklima.

Måske er der stadig plads til forbedring, og måske er personalet selv ikke helt tilfreds, men det skjulte de i så fald godt over for patienterne. Når jeg ser bort fra mine sygdomsgener, var det alt i alt et godt ophold, der vidner om, at afdelingerne har gjort sig umage for at optimere og effektivere deres arbejde og forbedre forholdene for patienterne og forhåbentlig også dem selv.

Tak for opholdet, tak til afdelingerne og tak til "mine" sygeplejersker, der tog sig så godt af mig.