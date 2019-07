Tak til PostNord

Læserbrev: Jeg har lige fået et fødselsdagsbrev, der var mindst 15 dage undervejs. Stemplet i Sydjyllands postcenter den 4. juli og lagt i min postkasse den 19. juli.

På PostNords hjemmeside står, at almindelige breve kan forventes leveret inden for fem hverdage. Deraf udleder jeg, at man har vurderet dette brev til at være noget ganske særligt, siden det har taget tre gange så lang tid at nå mig. Gad vist om det ankom med diligence? Ærgerligt jeg ikke var hjemme, så jeg kunne have set, om det var tilfældet, men jeg er beæret. Ikke mindst over i det hele taget at ha' modtaget brevet. Det er angiveligt ikke nogen selvfølge.

Imponerende at man har passet godt på det så længe. Tusind tak. Man rådes hermed til at sende sine julekort inden alt for længe, hvis man vil gøre sig håb om, at de er fremme inden julen 2019. Jeg sendte et langt julebrev til min svigerinde i Aarhus sidste år. Hun har ikke fået det endnu.