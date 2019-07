Tak til OB's spillere for deres tålmodighed

Læserbrev: Mit barnebarn, Mathilde, syv år, er stor fan af Odense Boldklub. Derfor var vi på stadion 9. juli, inviteret af fanklubben, til et arrangement. Vi så førsteholdstruppen træne, og bagefter var vi i fanzonen, hvor der var diverse indlæg. Primært gående på sæsonstarten mod FCK, dels fra enkelte spillere med et lidt mere personligt indhold.

Alt i alt ganske udmærket, og vejret var fantastisk. Samtlige spillere var til stede og opholdt sig midt iblandt os. Mathilde var bjergtaget, helt stille og 100 procent tilstede. Snart listede hun sig ned og satte sig mellem Drachmann, Tverskov og Laursen. Det var stort, og spillerne var hyggelige, og solen skinnede. Bagefter blev vi alle samlet på stadion til et gruppebillede, og så gik jagten ind på at få autografer. Mathilde fik 12 og var pavestolt, så vi havde en fin eftermiddag.

Det fik mig til at fundere lidt over den voldsomt store magt og indflydelse, som idoler har over deres fans. Gad vide, om de er klar over, hvor meget et syvårigt barn bliver påvirket, og hvilke store følelser det får frem? Måske ikke, det er jo en del af kontrakten at optræde og være til stede ved forskellige lejligheder. Men det er stort, og det giver minder, der holder i tiden frem. (Mathilde spiller i Otterup, og forventer at spille på højt plan inden alt for længe!)

Derfor vil vi gerne sige tak for et godt arrangement, tak til spillerne fra OB for deres tålmodighed, venlighed og generelt en børnevenlig adfærd. Samtidig håber vi begge på, at OB får en god sæson, hvor målene nås, at der bliver indkøbt gode erstatninger for de solgte spillere, og at der vil blive spillet seværdigt fodbold på stadion.