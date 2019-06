Tak til Energi Fyn

Siden 1985 har jeg fået leveret strøm fra Energi Fyn - det har altid været ganske uden problemer. Samtidig har jeg gennem mange år fulgt med i deres gode tiltag for at støtte idrætsforeninger, kultur, ungdom m.m. Nu betaler jeg jo for en ydelse, så hvorfor egentlig takke Energi Fyn? Tanken har jeg fået efter at være blevet ringet op af utallige mennesker, som åbenbart synes, jeg skal være med i et andet selskab. Når jeg vil have fred og ro, er jeg nået dertil, hvor jeg lukker telefonen af. Gul Strøm, Grøn Strøm, Bimmerby strømforsyning og et selskab, der åbenbart kører strømmen den anden vej: Modstrøm. Det er kun et lille udsnit af de utallige tilbud, jeg har fået telefonisk. Jeg har prøvet med venlig stemme at bede de mange strømnørder om at slette mit nummer - uden held, og hvis nogle af de mange forsyninger, der findes, ser dette læserbrev, håber jeg, I vil slette mit nummer - mine årlige 4000 kilowatt bliver leveret af Energi Fyn, så længe jeg er til.