Tak til De Konservative for at vise regeringens sande ansigt

Hvad vil politikerne med vores samfund? Topskatten er åbenbart det 'problem', som De Konservative mener bør løses, før man f.eks. finansierer bedre ældrepleje, eller en ordning til nedslidte, som tager smertestillende medicin for at kunne arbejde.

Meget nobelt, ikke?

Det som får mit blodtryk til at stige, er ikke forslaget i sig selv. For vi ved jo godt, at der er politikere, som hellere vil give penge til de rigeste frem for at forbedre eksempelvis rengøringsforholdende for ældre - men så vær dog ærlige omkring det!

Det, som gør mig arrig, er, at De Konservative finansierer deres forslag med ringere velfærd.

Vi ved, at der kommer flere ældre. Det betyder, at hvis vi skal have samme oplevelse af velfærd i de kommende år som i dag - ja, så er der altså ikke råd til de skattelettelser, som blå blok ønsker at indføre.

Hvis nu De Konservative skulle være ærlige, burde de informere om, at deres forslag først og fremmest forgylder de rigeste på bekostning af fællesskabet. De Konservatives skatteplan handler jo i bund og grund om, at dem som bor i de dyreste boliger, dem som køber de dyreste biler og dem som arver flest penge - de skal også have flest penge i skattelettelser.

De Konservative vil tage penge fra vores offentlige velfærd, afskaffe den sidste rest af efterlønsordningen, afskaffe seniorjob-ordningen og bruge færre penge på at hjælpe de ledige i arbejde. Er De Konservative fuldstændig ligeglade med, om der er lønmodtagere i landet, som går direkte fra et livslangt bidrag på arbejdsmarkedet og over til sygesengen? Er der virkelig ikke ét folketingsmedlem i Venstre, Konservative og LA, som rejser sig under gruppemøderne og taler de svage og nedslidtes sag? Tydeligvis ikke.

I offentligheden argumenterer De Konservative for topskattelettelserne som en gave til de ufaglærte og faglærte. Sjovt nok glemmer de at fortælle, at det er samme grupper, som kommer til at betale for gildet. Faktum er, at De Konservatives skatteplan vil komme de rigeste til gavn. Punktum.

Alle de reformer, som var 'nødvendige' under finanskrisen, skaber stadig stor frustration. Også i de dele af landet, som man ikke kan se fra toppen af Christiansborgs tårn.

Min oprigtige bekymring er, at vores velfærdssamfund langsomt amputeres. Besparelserne i Skat er et af de bedste eksempler på, at det kan være rigtig dyrt at skære i budgetterne. Sundhedsvæsenet er ligeså plaget af et fortsat pres. Det er ikke lang tid siden, at en klinikchef på Rigshospitalet sagde op - ikke i protest, men i "desperation" over de årlige besparelser. Det er da lige så tankevækkende, som det er gruopvækkende.

Vi er stadig et pænt stykke fra amerikanske, britiske og franske tilstande. Men mere ulighed og ringere velfærd er nu engang to ingredienser, som vil forandre det danske samfund i en retning ALLE helst vil undgå. Vi ønsker jo hverken en dansk Trump, et dansk bye bye til EU eller aggressive gule veste på Rådhuspladsen.

Derfor skylder De Konservative og resten af blå blok at tale lige ud af posen: Deres politik vil øge uligheden mellem top og bund. Der er ikke råd til både skattelettelser og samme niveau af velfærd.